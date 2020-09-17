17.09.2020 (07:14)
В общевойсковом объединении ВВО в Забайкальском крае проходит сбор с молодыми лейтенантами
В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, проходят сборы с молодыми офицерами.
В мероприятии принимают участие более 200 лейтенантов-выпускников вузов Минобороны России. Все выпускники назначены на первичные офицерские должности.
Теоритические и практические занятия проводятся на базе мотострелкового соединения ВВО, дислоцированном в г.Борзя (Забайкальский край). На полигоне «Цугол» офицеры сдают нормативы по огневой и физической подготовке, вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники, согласно профилю выпускников.
Особое внимание уделено внедрению в учебный процесс единых перспективных форм и методов обучения.
На завершающем этапе каждый лейтенант получит индивидуальную оценку способностей решения задач по предназначению.