17.09.2020 (07:14)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкальском крае проходит сбор с молодыми лейтенантами

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, проходят сборы с молодыми офицерами.

В мероприятии принимают участие более 200 лейтенантов-выпускников вузов Минобороны России. Все выпускники назначены на первичные офицерские должности.

Теоритические и практические занятия проводятся на базе мотострелкового соединения ВВО, дислоцированном в г.Борзя (Забайкальский край). На полигоне «Цугол» офицеры сдают нормативы по огневой и физической подготовке, вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники, согласно профилю выпускников.

Особое внимание уделено внедрению в учебный процесс единых перспективных форм и методов обучения.

На завершающем этапе каждый лейтенант получит индивидуальную оценку способностей решения задач по предназначению.

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