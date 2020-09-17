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17.09.2020 (07:14)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкальском крае проходит сбор с молодыми лейтенантами

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, проходят сборы с молодыми офицерами.

 В мероприятии принимают участие более 200 лейтенантов-выпускников вузов Минобороны России. Все выпускники назначены на первичные офицерские должности.

Теоритические и практические  занятия проводятся на базе мотострелкового соединения ВВО, дислоцированном в г.Борзя (Забайкальский край). На полигоне «Цугол» офицеры сдают нормативы по огневой и физической подготовке, вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники, согласно профилю выпускников.

Особое внимание уделено внедрению в учебный процесс единых перспективных форм и методов обучения.

На завершающем этапе каждый лейтенант получит индивидуальную оценку способностей решения задач по предназначению.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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