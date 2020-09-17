17.09.2020 (07:11)
В ВВО завершился сбор со специалистами по физической подготовке
В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, завершился сбор со специалистами по физической подготовке. В нем принимали участие более 200 инструкторов из соединений и воинских частей ВВО.
Специалисты изучили порядок организации и проведения массовых соревнований, современные методы работы спортивных комитетов соединений и воинских частей.
Участники сбора посетили лекции, семинары и учебно-тренировочные занятия по организации спортивно-массовых мероприятий. Между специалистами проведены соревнования по мини-футболу, волейболу, стрельбе из пистолета ПМ.
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