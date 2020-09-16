16.09.2020 (23:33)

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища вернулись во Владивосток после завершения штурманского похода

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова вернулись во Владивосток после завершения штурманского похода на учебном корабле «Смольный».

В период с 18 июля по 07 сентября 2020 года курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова приняли участие в штурманском походе учебного корабля «Смольный». Поход был организован в соответствии с планом, утвержденным главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым. Маршрут штурманского похода был проложен через тринадцать морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов вдоль побережья Кронштадта – Североморска – Соловецких островов – Архангельска – Североморска – Пирей (Греция) – Севастополя. Учебный корабль «Смольный» совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов, российские порты Североморск, Архангельск, Севастополь, а также в порт Пирей (Греция).

Корабль прошел почти за два месяца 7514 морских миль.

За это время курсантами успешно выполнены учебные программы корабельной практики, в том числе выполнены задачи несения 207 штурманских вахт. Во время похода курсанты получили практические навыки решения навигационных задач кораблевождения и обеспечения навигационной безопасности плавания в стратегически важных районах Мирового океана. Будущими офицерами освоены различные способы кораблевождения, в том числе в сложных навигационных и гидрометеорологических условиях. Курсанты учились самостоятельно решать навигационные задачи кораблевождения в различных условиях плавания, ими отработана методика штурманской подготовки, разработанной и апробированной в штурманских походах учебных кораблей в 2018-2019 гг.

Впервые в истории штурманских походов учебный корабль зашел на рейд Соловецкого архипелага, и курсанты имели возможность ознакомиться с историей и прикоснуться к православным святыням этих мест. В Архангельске учебный корабль «Смольный» принял участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота. Во время нахождения в Архангельске подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и Военным учебно-научным центром Военно-морского флота «Военно-морская академия».

Поход позволил сформировать у будущих офицеров надежные морально-волевые качества, пройти закалку морем в сложных условиях, приобрести практические навыки исполнения должностных обязанностей.

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