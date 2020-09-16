16.09.2020 (22:05)

В подмосковном Нахабине открыт первый военно-инженерный кадетский класс имени Д.М. Карбышева

В подмосковном Нахабине в Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных войск приступил к функционированию первый военно-инженерный кадетский класс имени Д.М. Карбышева, в котором обучаются 30 кадетов – мальчиков и девочек.

Специалистами в стенах института разрабатываются самые современные и перспективные образцы робототехники, и ребятам предстоит работать с ними на практических занятиях. В список практических занятий вошёл и блок по авиа- и космомоделированию.

В рамках учебной программы дополнительного образования, разработанной специалистами института совместно с педагогами лицея № 1 городского округа Красногорск, с кадетами работают высококвалифицированные преподаватели.

В этом учебном году ребят ждёт дополнительная физическая и строевая подготовка), занятия по инженерному делу. Кроме того, у кадет спланирована культурная программа, в ходе которой они освоят салонные и бальные танцы.

Уже октябре, в день рождения Д.М. Карбышева, воспитанников ждёт серьёзное и ответственное событие в их жизни – первая присяга на верность Отечеству – клятва кадета.

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