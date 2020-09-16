16.09.2020 (21:23)
Самолеты Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря.
Продолжительность полета составила более 8 часов.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали Су-35 ВКС России, а также истребители иностранных государств F-16 ВВС Дании, F-22 ВВС Италии и Германии, Миг-29 ВВС Польши, Гриппен джаз 39 ВВС Швеции.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного
и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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