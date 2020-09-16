16.09.2020 (20:48)

Вторая команда ЦВО выиграла чемпионат ВС РФ по военному турмногоборью

В Московской области завершились соревнования чемпионата Вооруженных Сил РФ по военному турмногоборью. По его итогам победу одержали представители второй команды Центрального военного округа.

По итогам трех дней соревнований победителями чемпионата Вооруженных Сил РФ по военному турмногоборью стали военнослужащие второй команды Центрального военного округа. В общей сложности на выполнение всех заданий трех этапов испытаний они затратили 21 час 48 минут и 32 секунды.

Второй результат показали представители первой команды Западного военного округа, их время – 22 часа 14минут и 04 секунды.

Замкнули тройку лучших военнослужащие команды Ракетных войск стратегического назначения с результатом 22 часа 49 минут и 48 секунд.

Всего в соревнованиях чемпионата ВС РФ по военному турмногоборью приняли участие 42 военнослужащих, представляющие 7 команд – ЗВО, ЮВО, ЦВО, ВКС, РВСН.

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