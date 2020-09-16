16.09.2020 (20:41)

Армейцы заняли весь пьедестал почета на дистанции 5 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде

В селе Сукко Краснодарского края продолжаются соревнования в рамках чемпионата и Первенства России по плаванию на открытой воде. В очередной соревновательный день армейские пловцы собрали полный комплект наград на дистанции 5 км.

Кирилл Абросимов показал на дистанции 5 км на чемпионате России по плаванию на открытой воде в Краснодарском крае лучший результат – 56 минут 48,1 секунды.

Вторым с результатом 56 минут 52,2 секунды финишировал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Кирилл Беляев. На третью ступень пьедестала почета, преодолев пятикилометровку за 56 минут 59,1 секунды, поднялся Денис Адеев.

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