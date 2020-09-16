16.09.2020 (20:17)

ВУНЦ ВВС в Воронеже готовится к празднованию столетнего юбилея

16 сентября 2020 года на территорию Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина был организован пресс-тур для представителей ведущих отечественных средств массовой информации

Журналистам продемонстрировали учебный процесс единственной в стране кадетской инженерной школе, который проходил в специализированных классах механики, беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектроники и наноэлектроники, а также в лабораториях оптических исследований и технологий, термодинамики и теплопередачи.

Вместе с тем представители СМИ ознакомились с учебой курсантов по таким специальностям как подготовка офицерских кадров инженерно-аэродромного обеспечения, инженерно-авиационного обеспечения, беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и многих других. На учебном аэродроме было проведено практическое занятие с курсантами инженерного профиля, на котором были представлены все современные самолеты и вертолеты, а также состоялись занятия со специалистами бесплотной авиации при обслуживании техники и подготовке авиакомплексов к полетам и занятия в классах БПЛА при выполнении задач воздушной разведки;

Слушатели академии провели практические занятия на учебном командном пункте авиационной дивизии при выполнении учебно-боевых задач.

Операторы научной роты представили журналистам научные разработки в области БПЛА, роботизированной техники, информационной безопасности, а также совершенствования процессов производства летательных аппаратов и авиационного вооружения.

Также представителям СМИ были представлены образцы техники академии, победившие на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в номинации «Лучшая инновационная разработка» - комплекс оценки помехоустойчивости авиационных оптико-электронных систем наведения, «Прорыв инновационный проект в интересах ВС РФ» - инфракрасная система автоматической посадки БПЛА, «Лучший проект научных рот» - аэродинамический стенд воздухозаборника самолета Су-57.

19 сентября в Воронеже на Адмиралтейской набережной пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

В рамках мероприятий состоится торжественное построение личного состава ВУЗа и награждение особо отличившихся военнослужащих, где будут вручены 40 государственных и более 130 ведомственных наград . После этого пройдет военно-патриотическая акция «100 лет на службе Отечеству», в ходе которой свое мастерство продемонстрируют артисты, военнослужащие роты почетного караула, спортсмены и парашютисты, ансамбль песни и пляски ВКС.

Кульминацией праздника станет выступление авиационных группы высшего пилотажа ВКС «Русские Витязи» на новейших многоцелевых истребителях Су-35с и Су-30см, и «Беркуты» на боевых вертолетах Ми-28н.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице