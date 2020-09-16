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16.09.2020 (20:00)

В Тагильском соединении РВСН отрабатывают вывод ракетных комплексов "Ярс" на полевые позиции

Ракетные полки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» совершили марш, заняли полевые позиции и приступили к несению боевого  дежурства.

В ходе занятий стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения.

Особое внимание в ходе тактического учения уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, для маскировки полевого района ракетного полка стратегические ракетчики использовали авторазливочную станцию АРС-14КМ.

На вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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