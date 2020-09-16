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16.09.2020 (19:52)

В РВСН обновляется парк автомобильной техники

В 2020 г. в воинские части и соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) спланирована поставка более 60 единиц автомобильной  техники. Среди них легковые, грузовые автомобили, самосвалы  и пассажирские автобусы.

С начала года  для обновления автомобильного парка РВСН поступило более 60 единиц автомобильной техники.

Военная автомобильная техника является основным средством, обеспечивающим подвижность и маневренность войск, а также образцов вооружения и оборудования, смонтированных на колесных шасси.

Помимо приема новой техники продолжаются работы по перевооружению войск на новые ракетные комплексы, создается новая инфраструктура позиционных районов ракетных полков, позволяющей обеспечить более качественные условия для эксплуатации ракетного вооружения, подготовки дежурных сил, несения личным составом службы (боевого дежурства) и отдыха.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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