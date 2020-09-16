16.09.2020 (19:14)

Артиллерия отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ выполнила около 30 огневых задач в ходе занятия по тактической подготовке с подразделениями десантно-штурмового батальона

На полигоне «Сосновый бор» в Республике Бурятия, в ходе занятия по тактической подготовке с подразделениями десантно-штурмового батальона, проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем приданной артиллерии.

Личный состав орудийных расчетов 122-мм гаубиц Д-30 выполнил около 30 огневых задач различной сложности по поражению одиночных и групповых целей с закрытых огневых позиций прямой и полупрямой наводкой.

Тренировка проходила в соответствии с курсом подготовки артиллерии в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ходе тренировки военнослужащие продемонстрировали высокую ловкость и слаженность действий. Все поставленные задачи выполнены в установленные сроки, качественно и в полном объеме.

«В ходе занятия личный состав продемонстрировал высокие профессиональные качества и мастерство, что свидетельствует о результативности проведенных занятий и тренировок. Подразделения готовы к действиям по предназначению» - отметил начальник артиллерии соединения гвардии подполковник Сергей Федоренко.

Всего к занятию было привлечено около 200 военнослужащих и 30 единиц военной и специальной техники.

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