16.09.2020 (18:44)

В КВЦ «Патриот» прошла панельная дискуссия по совершенствованию работы Бюро рационализации и изобретательства на предприятиях

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась панельная дискуссия на тему: «Перезагрузка Бюро рационализации и изобретательства через призму выполнения инициативных работ».

Актуальность проведения мероприятия продиктована противоречием между сложившимися стереотипами организации патентно-лицензионной работы и процессом выполнения инновационных проектов военного и двойного назначения в инициативном порядке.

В обсуждении приняли участие представители заинтересованных органов военного управления, вузов и научно-исследовательских организаций Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, Союза машиностроителей России, Комитета по изобретательству Лиги содействия оборонным предприятиям, Союза молодых инженеров, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

По мнению специалистов, в настоящее время бюро рационализации и изобретательства (БРИЗ) на предприятиях функционирует недостаточно эффективно, в частности, рост числа запатентованных изобретений не гарантирует их внедрение, а основная масса внедряемой высокотехнологичной инновационной продукции не имеет правовой защиты интеллектуальной собственности. В лучшем случае технология охраняется в формате «Ноу-хау».

Модератор дискуссии – заместитель начальника управления (организации инновационной деятельности) ГУНИД МО РФ полковник Василий Елистратов построил работу экспертов в направлении деятельности Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям и порядка рассмотрения предложений, поступающих от организаций в рамках инициативных работ.

Он отметил то, что дискуссионная площадка позволила определить дальнейшее направление усовершенствования работы БРИЗ, как патентного инструмента подготовки инициативных разработок для их последующего выполнения и внедрения в интересах Минобороны России.

Совместные и межведомственные панельные дискуссии по обсуждению вопросов организации инновационной, изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы планируется проводить в КВЦ «Патриот» на постоянной основе.

Организатор мероприятия – Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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