16.09.2020 (18:39)

В Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского началась VI всероссийская научная конференция «Проблемы военно-прикладной геофизики и контроля состояния природной среды»

В Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского (г.Санкт-Петербург) на базе кафедры технологий и средств геофизического обеспечения началась VI Всероссийская научная конференция «Проблемы военно-прикладной геофизики и контроля состояния природной среды».

В мероприятии принимают участие представители отечественной науки, ветераны академии, а также курсанты учебных заведений.

С приветственным словом к участникам конференции обратился начальник Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Владимир Удриш.

«Проблематика конференции с каждым годом остается актуальной. При этом профессиональный уровень подготовки участников заметно растет. Особо приятно, что вы активно делитесь результатами научной деятельности, проведенных экспериментов, чтобы подрастающее поколение – наши курсанты смогли через обсуждение поднимаемых вопросов гораздо лучше усвоить тот материал, который преподается кафедрой уже много-много лет», – сказал Владимир Удриш.

Он также поздравил всех присутствующих с юбилеем кафедры технологий и средств геофизического обеспечения, которой в этом году исполняется 85 лет, и пожелал плодотворных успехов.

Конференция завершится 18 сентября.

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