16.09.2020 (18:34)
Противолодочный самолет Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полет над акваторией Черного моря
16 сентября 2020 г. противолодочный самолет Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полет в международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря.
Продолжительность полетов составила около 5 часов.
На маршруте самолет Ту-142 сопровождали истребители Су-30СМ Черноморского флота.
Полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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