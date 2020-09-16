Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.09.2020 (18:34)

Противолодочный самолет Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полет над акваторией Черного моря

16 сентября 2020 г. противолодочный самолет Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полет в международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

Продолжительность полетов составила около 5 часов.

На маршруте самолет Ту-142 сопровождали истребители Су-30СМ Черноморского флота.

Полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В ходе учения в горах Абхазии военные медики ЮВО отработали эвакуацию раненых с поля боя на вертолетах Ми-8
Дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Берингова и Черного морей
Военные летчики ЦВО уничтожили колонну бронетехники условного противника на учениях в Сибири
Российские истребители МиГ-31 и Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false