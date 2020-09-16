16.09.2020 (18:34)

Противолодочный самолет Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полет над акваторией Черного моря

16 сентября 2020 г. противолодочный самолет Ту-142 морской авиации ВМФ России выполнил плановый полет в международном воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

Продолжительность полетов составила около 5 часов.

На маршруте самолет Ту-142 сопровождали истребители Су-30СМ Черноморского флота.

Полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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