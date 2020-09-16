16.09.2020 (17:53)

Военная комендатура Москвы провела внезапную проверку

Личным составом Военной комендатуры города Москвы проведена внезапная проверка соблюдения военнослужащими правил ношения военной формы одежды и выполнения воинского приветствия в Московском территориальном гарнизоне.

Военная комендатура города Москвы входит в состав военной полиции. Для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины должностными лицами комендатуры ежедневно осуществляется патрулирование на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице