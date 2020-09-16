16.09.2020 (17:53)
Военная комендатура Москвы провела внезапную проверку
Личным составом Военной комендатуры города Москвы проведена внезапная проверка соблюдения военнослужащими правил ношения военной формы одежды и выполнения воинского приветствия в Московском территориальном гарнизоне.
Военная комендатура города Москвы входит в состав военной полиции. Для обеспечения правопорядка и воинской дисциплины должностными лицами комендатуры ежедневно осуществляется патрулирование на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и других общественных местах.
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