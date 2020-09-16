16.09.2020 (17:44)

Военные топографы и ветераны топографической службы почтили память генерал-полковника Бориса Бызова в день его 100-летнего юбилея

15 сентября в день 100-летия со дня рождения начальника Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР – начальника Топографической службы Вооруженных Сил СССР (1974-1989 гг.) генерал-полковника Бориса Бызова на Троекуровском кладбище города Москвы состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков к его могиле.

В мероприятии приняли участие начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – начальник топографической службы Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Зализнюк, военнослужащие и ветераны топографической службы.

Для военных топографов генерал-полковник Б.Е.Бызов является образцом исполнительности и трудолюбия, организаторских способностей, новаторства, широты и глубины мышления, предвидения предстоящих событий. Он стал легендарной личностью в военно-топографических частях, картографических предприятиях, научно-исследовательских организациях.

Под руководством и при личном участии генерал-полковника Б.Е.Бызова были разработаны система картографического обеспечения систем навигации и управления крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования, заложены основы геоинформационного обеспечения высокоточного оружия большой дальности, фундаментальные основы общеземной геоцентрической системы координат «Параметры Земли 1990 года», а также космические комплексы топогеодезического назначения первого поколения.

Нынешнее поколение военных топографов свято хранит память о большом личном вкладе Бориса Ефимовича в развитие и совершенствование Военно-топографической службы ВС СССР.

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 6 июля 2019 г. №373 учреждена медаль Министерства обороны Российской Федерации «генерал-полковник БЫЗОВ».

Генерал-полковник Борис Ефимович Бызов – государственный и военный деятель, начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР – начальника Топографической службы Вооруженных Сил СССР (1974-1989 гг.), участник Великой Отечественной войны, лауреат государственной премии СССР и премии имени Ф.Н.?Красовского. За заслуги перед Отечеством генерал-полковник Б.Е.Бызов был награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (трижды), Отечественной войны I степени.

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