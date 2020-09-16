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16.09.2020 (17:26)

Экологи Северного флота собрали металлолом на острове Кильдин в Баренцевом море

Личный состав взвода ликвидации экологического ущерба в Арктике завершил сезонную работу по сбору металлического мусора на острове Кильдин в Баренцевом море. Всего экологами за два месяца было собрано около 300 тонн металлолома, оставшегося ещё с советского периода освоения арктического острова.

Металлический мусор был сгруппирован в месте погрузки на грузовые автомобили. В понедельник большой десантный корабль «Александр Отраковский» доставил на остров Кильдин 14 Камазов. Сегодня его экипаж снова вышел из главной базы Северного флота - Североморска для погрузки техники с металлоломом и доставки её на материк.

Экологическая очистка Арктики является одной из приоритетных задач системы материально-технического обеспечения Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Подобная масштабная работа на острове Кильдин проводится впервые. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер.

Основные работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет работы на острове было вывезено более 3,5 тысяч тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и ГСМ, оставленные там до 90-х годов прошлого века.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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