16.09.2020 (17:24)

Спасатели Северного флота приступили к тренировкам по проведению водолазных спусков

Сегодня водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе водолазные специалисты приступили к практическим спускам с борта водолазного катера ВМ-227. В ходе тренировок в течение нескольких дней группа водолазов отработает практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистке кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой, обследованию подводных коммуникаций.

Проведение водолазных спусков является мероприятием повышенной опасности, поэтому особое внимание уделяется не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков по оказанию первой помощи пострадавшему водолазу. Наблюдение за ними осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также установлена видеокамера, позволяющая следить за обстановкой от первого лица.

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