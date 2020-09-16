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16.09.2020 (17:20)

«Автопоезд памяти» побывал на территории музейного комплекса «Дорога памяти»

«Автопоезд памяти» побывал на территории музейного комплекса «Дорога памяти» и Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот».

Мероприятие состоялось в рамках празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и года памяти и Славы.

Почтить память воинов и солдат, погибших при и исполнении служебного долга, собрались ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, воины-интернационалисты, актив молодежных общественных объединений. В ходе акции участники возложили цветы к подножью скульптуры «Матерям победителей», посетили музейно-храмовый комплекс «Дорога Памяти» и музей под открытым небом Поле Победы.

Участники мероприятия – Московский комитет ветеранов войны, Общественное объединение Ракетных войск стратегического назначения, Узники концлагерей и жертвы политических репрессий, ветераны государственной службы, Совет ветеранов Московской области, жители блокадного Ленинграда.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Дорога памяти , Увековечение памяти павших при защите Отечества , Главный храм ВС РФ
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