16.09.2020 (17:10)

Воинские контингенты иностранных государств прибывают в Россию для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020»

В рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», которое пройдет с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, завершается прибытие к местам проведения учения воинских контингентов иностранных государств.

Военнослужащие вооруженных сил Республики Беларусь приступили к оборудованию полевого лагеря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, подготовке вооружения и военной техники. В ближайшее время воинские подразделения примут участие в проведении совместных тренировок практических действий.

Все иностранные военнослужащие по прибытию к местам проведения учения в обязательном порядке сдают тест на наличие коронавирусной инфекции. На полигоне предусмотрено проведение дезинфекционной обработки специальными средствами вооружения, обуви и формы одежды прибывшего личного состава. Все зарубежные гости проходят обязательную термометрию тела, российские военные медики осуществляют контроль соблюдения профилактических мер и ношения индивидуальных средств защиты.

Также на военный аэродром в Астраханской области самолетами Y-20 китайских военно-воздушных сил Китайской народной Республики для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» прибыла вторая группа военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Представители вооруженных сил Китая уже развернули на полигоне Капустин Яр свой полевой лагерь и оборудовали его всем необходимым. Представители руководящего состава воинского контингента НОАК приняли участие в рабочих совещаниях по организации качественного взаимодействия между органами военного управления всех участников предстоящего учения.

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