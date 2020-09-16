16.09.2020 (15:25)

Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря.

В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов.

На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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