16.09.2020 (15:25)
Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря.
В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов.
На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали Су-27 ВКС России, а также истребители иностранных государств.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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