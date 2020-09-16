16.09.2020 (16:23)

Российская артиллерия уничтожила цели, выявленные разведкой на учениях в Таджикистане

Подразделения российской артиллерии 201-й военной базы отработали поражение целей, выявленных разведывательной группой в ходе однодневного учения в Таджикистане.

Стрельбу по площадным целям, имитирующим заглубленные командные пункты и стоянки военной техники условного противника, выполнили расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Обнаружение условного противника, а также наведение ударов и корректировку огня артиллерии обеспечили военнослужащие с наблюдательного поста при помощи комплекса беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

Всего в ходе учения расчеты РСЗО выполнили более десяти различных огневых задач, отработав противоогневые маневры и меняя позиции.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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