16.09.2020 (16:21)

Специальное учение российских военных медиков состоялось на военной базе РФ в Таджикистане

Трехдневное тактико-специальное учение с военнослужащими медицинских подразделений 201-й военной базы РФ состоялось на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в назначенный район, где развернули и подготовили к работе приемно-сортировочные отделения для легко- и тяжелораненых, клиническую лабораторию, автоперевязочную, противошоковую, операционную и госпитальное отделение. В ходе активной фазы учения медперсонал отработал задачи по эвакуации условно раненых военнослужащих из боевых машин, окопов и блиндажей на переднем крае обороны своих войск, оказанию им медицинской помощи с использованием новейших средств фиксации частей тела и транспортировки.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника медицинской службы 201-й военной базы капитан Андрей Бадеев, основная цель учения — это воспитание психологической готовности врачей, фельдшеров и санинструкторов для действий в экстремальных ситуациях на поле боя в условиях высокогорья и неблагоприятного жаркого климата.

В тактико-специальном учении приняли участие военнослужащие из числа военных врачей, санитарных инструкторов, фельдшеров.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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