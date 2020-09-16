16.09.2020 (16:08)

В РВСН продолжается поставка машин инженерного обеспечения и маскировки

В Ракетные войска стратегического назначения продолжается поставка перспективных средств инженерного вооружения для повышения маневренности и живучести боевых ракетных комплексов мобильного базирования, среди которых – машина инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ).

За последние пять лет в перевооружаемые соединения РВСН поступили более 30 машин инженерного обеспечения и маскировки. Темпы поставок перспективных образцов инженерного вооружения в 2020 году сохранятся на том же уровне, что и в предыдущие годы.

Данная техника поступает во все соединения ПГРК, перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс».

Машина инженерного обеспечения и маскировки обеспечивает выполнение таких задач как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности их грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок, а при необходимости – их восстановление (расширение).

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