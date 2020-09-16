16.09.2020 (16:05)

Под Волгоградом специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО учились перехватывать беспилотники противника

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) в ходе совместного тактико-специального учения отработали возможность подавления бортовых комплексов навигации и управления беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Специалисты РЭБ отработали задачи по перехвату управления беспилотным аппаратом условного противника и посадке его на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации. В качестве БпЛА условного противника были использованы дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении мотострелкового соединения ЮВО.

Перехват управления дронами военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

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