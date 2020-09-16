16.09.2020 (15:35)
Гражданский персонал Академии Генштаба получил льготные путевки в санатории Минобороны России
Гражданский персонал Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации получил льготные профсоюзные путевки в санатории Минобороны России.
Несмотря на пандемию, в этом году десять процентов участников первичной профсоюзной организации выбрали отдых и лечение в ведомственных санаторно-курортных организациях, расположенных от Калининградской области до Камчатки.
Наибольшим спросом традиционно пользовались здравницы санаторно-курортного комплекса «Крымский», а также курорты Северного Кавказа.
Создания здоровых и безопасных условий труда, обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных норм трудового права – одна из приоритетных целей профсоюза. Совместно с руководством академии первичная организация на регулярной основе организовывает для сотрудников главного военного вуза России проведение санаторно-курортного лечения, культурно-массовых и оздоровительных мероприятий.