16.09.2020 (15:35)

Гражданский персонал Академии Генштаба получил льготные путевки в санатории Минобороны России

Гражданский персонал Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации получил льготные профсоюзные путевки в санатории Минобороны России.

Несмотря на пандемию, в этом году десять процентов участников первичной профсоюзной организации выбрали отдых и лечение в ведомственных санаторно-курортных организациях, расположенных от Калининградской области до Камчатки.

Наибольшим спросом традиционно пользовались здравницы санаторно-курортного комплекса «Крымский», а также курорты Северного Кавказа.

Создания здоровых и безопасных условий труда, обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных норм трудового права – одна из приоритетных целей профсоюза. Совместно с руководством академии первичная организация на регулярной основе организовывает для сотрудников главного военного вуза России проведение санаторно-курортного лечения, культурно-массовых и оздоровительных мероприятий.



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