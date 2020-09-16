16.09.2020 (15:33)

Саперы ЦВО во время учения обеспечили безопасный проход танкам и БМП через заминированный участок лесной дороги

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в рамках тактико-специального учения, проходящего на полигоне Юргинский в Кемеровской области, обеспечили безопасный проход мотострелковым и танковым подразделениям по заминированному участку лесной дороги.

В ходе учения специалисты инженерно-саперных подразделений провели инженерную разведку местности на маршруте выдвижения колонны военной техники, состоящей из БМП и танков Т-72Б3. На участках лесной дороги военнослужащие при помощи миноискателей ИМПС-2 и «Коршун» обнаружили установленные условным противником противотанковые и противопехотные мины. Саперы произвели уничтожение взрывных устройств с использованием тротиловых шашек и табельных удлиненных зарядов. Все действия отрабатывались в специальных костюмах ОВР-1 «Сокол».

В учении принимало участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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