16.09.2020 (15:33)
Саперы ЦВО во время учения обеспечили безопасный проход танкам и БМП через заминированный участок лесной дороги
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в рамках тактико-специального учения, проходящего на полигоне Юргинский в Кемеровской области, обеспечили безопасный проход мотострелковым и танковым подразделениям по заминированному участку лесной дороги.
В ходе учения специалисты инженерно-саперных подразделений провели инженерную разведку местности на маршруте выдвижения колонны военной техники, состоящей из БМП и танков Т-72Б3. На участках лесной дороги военнослужащие при помощи миноискателей ИМПС-2 и «Коршун» обнаружили установленные условным противником противотанковые и противопехотные мины. Саперы произвели уничтожение взрывных устройств с использованием тротиловых шашек и табельных удлиненных зарядов. Все действия отрабатывались в специальных костюмах ОВР-1 «Сокол».
В учении принимало участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.
41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.