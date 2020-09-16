16.09.2020 (15:21)

Расчеты РСЗО «Град» и САУ «Мста-С» ЗВО уничтожили колонну условного противника на учении в Нижегородской области

Военнослужащие артиллерийских подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили колонны техники условного противника из реактивных систем залпового огня РСЗО «Град» и самоходных артиллерийских установок САУ «Мста-С» на полигоне Мулино Нижегородской области.

По замыслу учения, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили на удалении более 10 км механизированную колонну условного противника и передали разведданные на командный пункт. Для их уничтожения были задействованы САУ «Мста-С», а расчеты РСЗО «Град» завершили уничтожение резервов, выдвигающихся из глубины.

В рамках тактико-специальных учений артиллеристы танковой армии ЗВО отработали уничтожение живой силы противника, совершенствовали навыки по расчету координат целей, а также взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, артиллеристы оборудовали и замаскировали позиции.

В стрельбе приняло участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано порядка 150 единиц техники.

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