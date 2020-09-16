16.09.2020 (15:18)

В Уссурийском суворовском военном училище открылся крытый ледовый каток

В Уссурийском суворовском военном училище Министерства обороны Российской Федерации состоялось торжественное открытие крытого ледового катка.

В церемонии приняли участие заместитель командующего Восточным военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Александр Раскатов, представители центральных органов военного управления материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации, представители военно-строительного комплекса Министерства обороны, руководящий состав Уссурийского суворовского военного училища.

Специальное инженерное оборудование крытого ледового катка позволяет обеспечить условия для круглогодичного проведения учебных и тренировочных занятий на льду воспитанников прославленного суворовского училища.

Умные инженерные системы в любое время года в постоянном режиме поддерживают определенную температуру ледового поля, также обеспечивают комфортный температурно-влажностный режим для спортсменов.

В здании катка предусмотрен пункт хранения и заточки коньков, в котором каждый желающий, не имеющий собственной экипировки, может взять коньки в прокат.

Для юных спортсменов предусмотрены две меблированные раздевалки на 20 человек каждая. Имеются комнаты с сушильными шкафами для спортивной формы.

Особое внимание уделено медицинскому сопровождению спортивных мероприятий и тренировок - медицинский кабинет укомплектован всем необходимым для оказания своевременной помощи.

Открытие спортивного объекта вызвало неподдельный восторг среди воспитанников училища, у них появилась возможность круглый год заниматься одним из самых популярных в нашей стране видов спорта, а самые маленькие смогут научиться уверенно стоять на коньках.

Сразу же после церемонии открытия на льду спортивного комплекса состоялся первый товарищеский хоккейный матч и показательные выступления юных фигуристок Уссурийска.

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