16.09.2020 (15:37)

Артиллеристы танковой дивизии на Урале в ходе учения провели артиллерийскую дуэль

Артиллеристы гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, провели артиллерийскую дуэль, отработав приемы контрбатарейной борьбы в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

Для выполнения учебно-боевых задач контрбатарейной борьбы подразделения 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» и наземной артиллерийской разведки на комплексах «Зоопарк-1М» совершили марш в район учебных боевых действий. Подготовив и замаскировав основные и запасные огневые позиции, артиллерийские разведчики приступили к засечке пусков ракет и выстрелов из тяжелого вооружения условного противника.

На дальности до 40 километров расчет радиолокационной станции комплекса «Зоопарк-1М» выявил огневые позиции противника, передав координаты на командный пункт артиллерии. Открыв беглый огонь по выявленным позициям, расчеты орудий 2А65 «Мста-Б» исключили покидание противником огневых точек и вывоз вооружения. Отрезав пути отступления противника, военнослужащие провели обнаружение и идентификацию оставшихся целей. Огневой налет расчетов «Мста-Б» и приданных для усиления самоходных гаубиц 2С3 «Акация» завершили уничтожение условного противника.

Всего к учению на межвидовом полигоне в Челябинской области было привлечено более 500 военнослужащих подразделений артиллерии и обеспечения, а также расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», проводивших объективный контроль эффективности огневого поражения.

Ранее сообщалось, что учение с участием 6 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) с применением средств разведки и беспилотной авиации проходит на полигонах в Республике Тыва, Челябинской, Кемеровской и Оренбургской областях. Завершится учение 20 сентября.

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