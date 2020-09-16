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16.09.2020 (15:30)

В Ленинградской области водителей общевойсковой армии ЗВО обучат вождению в экстремальных условиях

Водители автотранспортных средств воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в преддверии наступления низких температур и обледенения дорожного покрытия пройдут курсы специальной подготовки к вождению в экстремальных условиях. 

В рамках подготовки сотрудники военной автомобильной инспекции проведут с военнослужащими занятия по изучению правил дорожного движения и повышению уровня ответственности при управлении транспортными средствами, а также по культуре вождения автотранспорта.

При проведении практических занятий особое внимание будет уделено совершенствованию навыков военнослужащих в управлении автомобилем в условиях гололедицы и слабой видимости, наличия на пути движения различных естественных и искусственных препятствий.

Кроме того, в ходе занятий военнослужащим будут продемонстрированы учебно-методические фильмы, записи с автомобильных регистраторов машин-участников дорожно-транспортных происшествий.

          В курсах специальной подготовке будет задействовано более 200 военнослужащих объединения и около 30 единиц военной автомобильной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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