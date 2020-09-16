16.09.2020 (15:30)
В Ленинградской области водителей общевойсковой армии ЗВО обучат вождению в экстремальных условиях
Водители автотранспортных средств воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в преддверии наступления низких температур и обледенения дорожного покрытия пройдут курсы специальной подготовки к вождению в экстремальных условиях.
В рамках подготовки сотрудники военной автомобильной инспекции проведут с военнослужащими занятия по изучению правил дорожного движения и повышению уровня ответственности при управлении транспортными средствами, а также по культуре вождения автотранспорта.
При проведении практических занятий особое внимание будет уделено совершенствованию навыков военнослужащих в управлении автомобилем в условиях гололедицы и слабой видимости, наличия на пути движения различных естественных и искусственных препятствий.
Кроме того, в ходе занятий военнослужащим будут продемонстрированы учебно-методические фильмы, записи с автомобильных регистраторов машин-участников дорожно-транспортных происшествий.
В курсах специальной подготовке будет задействовано более 200 военнослужащих объединения и около 30 единиц военной автомобильной техники.