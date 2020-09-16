16.09.2020 (15:15)

В Приднестровье прошли соревнования по плаванию среди подразделений ОГРВ ПРРМ

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по плаванию среди подразделений.

Состязание по плаванию прошло в рамках годовой спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ на территории спортивного комплекса «Красная Звезда».

В соревнованиях по плаванию приняло участие около 50 военнослужащих, представляющих команды различных подразделений ОГРВ ПРРМ. Военнослужащие соревновались в личном зачете на дистанции 50 метров, а в командном на 200 метров.

Победителям и призерам вручили медали и грамоты. Команде, занявшей первое место в эстафете, вручили переходящий кубок.

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