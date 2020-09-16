Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.09.2020 (15:15)

В Приднестровье прошли соревнования по плаванию среди подразделений ОГРВ ПРРМ

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по плаванию среди подразделений.

Состязание по плаванию прошло в рамках годовой спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ на территории спортивного комплекса «Красная Звезда».

В соревнованиях по плаванию приняло участие около 50 военнослужащих, представляющих команды различных подразделений ОГРВ ПРРМ. Военнослужащие соревновались в личном зачете на дистанции 50 метров, а в командном на 200 метров.

Победителям и призерам вручили медали и грамоты. Команде, занявшей первое место в эстафете, вручили переходящий кубок.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Корабли Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы в море
В Подмосковье военнослужащие ЗВО прошли комплексную психологическую проверку
Ракетчики армейского корпуса Балтийского флота нанесли высокоточные удары по условному противнику
Журналистов ознакомили со средствами индивидуальной защиты на курсах «Бастион» в центре боевой подготовки ЗВО в Нижегородской области

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false