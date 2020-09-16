16.09.2020 (15:03)

В Оперативной группе российских войск прошёл третий этап конкурса среди стрелков

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели третий этап конкурса среди стрелков ОГРВ ПРРМ и силовых ведомств региона.

В ходе третьего этапа конкурса под названием «Стрелковый биатлон» снайперские пары на время в произвольном порядке снаряжали магазины для ПМ и СВД, после чего с оружием преодолевали динамическую стену. Далее по условиям конкурса снайперской паре необходимо было забраться на второй этаж макета здания и поразить из СВД воздушную цель «дрон», расположенную на удалении 250-300 метров, после спуститься на первый этаж и поразить две грудные фигуры с кругами, расположенные на расстоянии 300 метров.

В рамках этапа «Стрелковый биатлон» стрелкам необходимо было продемонстрировать владение пистолетом Макарова, выполняя стрельбу по различным мишеням в определенной последовательности, стоя и сидя с двух рук, а также с левой и правой руки поочередно.

Конкурс «Стрелковый рубеж» состоит из четырёх этапов. Результаты третьего этапа были определены судейской комиссией из расчета времени выполнения нормативов и штрафных баллов.

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