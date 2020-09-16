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16.09.2020 (14:21)

Корабли Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы в море

В соответствии с планом боевой подготовки флота корабельная ударная группа в составе корветов «Бойкий» и «Стерегущий» в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, выполнили стрельбы артиллерийскими комплексами по морским целям, имитирующим боевые корабли и отразили воздушный налет условного противника.

Экипажи группы кораблей Балтийского флота в рамках планового учения провели розыгрыш артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем, отработав выполнение стрельб всеми видами корабельной артиллерии по специальной мишени-щиту.

 В ходе отражения воздушной атаки в учебном бою были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации флота, которые выступили в роли самолётов и крылатых ракет атакующего условного противника. По нему было произведено нацеливание электронных средств ПВО корабля. Затем артиллерийские расчеты поразили условные цели в воздухе. 

Днём ранее экипажи корветов «Бойкий» и «Стерегущий» отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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