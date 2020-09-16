16.09.2020 (12:38)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО прошли комплексную психологическую проверку

В Подмосковье военные психологи гвардейской танковой армии Западного военного округа проверили моральную устойчивость военнослужащих Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий.

Проверка проходила в два этапа: на первом этапе военнослужащие написали специализированные тесты под контролем психологов соединений и воинских частей. На следующем этапе военнослужащие перешли к проверке психологической полосой. Более 300 метров и свыше 30 препятствий преодолели военнослужащие через дым покрышек, пулеметный огонь и постоянные взрывы под ногами. Условия, в которые попали военнослужащие, максимально приближены к боевым, во время тренировки было применено около 300 единиц имитационных средств. Военнослужащие преодолевали полосу боевыми тройками, осуществляя физическую и моральную поддержку друг друга. У каждого военнослужащего производился замер психологического состояния до и после преодоления полосы препятствий.

В занятиях приняло участие более 3 тысяч военнослужащих и было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий гвардейской танковой армии ЗВО.

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