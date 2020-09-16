16.09.2020 (12:15)

В Военно-медицинской академии прошел Санкт-Петербургский практический курс по отохирургии и слуховой имплантации

Кафедры оториноларингологии и оперативной хирургии Военно-медицинской академией им.С.М.Кирова совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом уха, горла, носа и речи провели практический курс по отохирургии и слуховой имплантации. Мероприятие, которое пользуется большим интересом у врачей, прошло уже в третий раз.

Вступительное слово на открытии мастер-класса произнес доктор медицинских наук профессор академик РАН, президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Юрий Янов. Он акцентировал внимание на крайней важности данных курсов для врачей, осваивающих самое сложное направление в ЛОР хирургии – операции на среднем и внутреннем ухе.

На этом мастер-классе впервые в России в ходе диссекции была продемонстрирована система 3D визуализации, разработанная для проведения операций на ухе. Эта система заменяет операционный микроскоп. При работе с системой 3D визуализации хирург смотрит не в окуляры микроскопа, как это происходит традиционно, а на монитор высокого разрешения со стереоизображением. Кроме комфортной работы врача, очень важно, что находящиеся рядом обучающиеся могут наблюдать ту же картину, что и оперирующий хирург.

В ходе мастер-класса слушателям 1 и 6 факультетов, а также врачам оториноларингологам со всех уголков страны в онлайн режиме были продемонстрированы операции на среднем и внутреннем ухе.

Ведущими лор-специалистами кафедры оториноларингологии ВМедА и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи были сделаны разносторонние доклады по актуальным темам хирургии среднего и внутреннего уха.

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