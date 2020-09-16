16.09.2020 (11:38)

Подразделения военной полиции провели стрельбы из новейшего вооружения

Подразделения военной полиции Управления коменданта охраны Министерства обороны РФ провели учебные стрельбы из штатного новейшего стрелкового вооружения.

Выполнение практических упражнений было организовано на базе многофункционального огневого центра парка «Патриот».

Отдельное структурное подразделение военной полиции, Управление коменданта охраны Министерства обороны РФ, осуществляет свою деятельность по организации охраны, обороны и пропускного режима на особо важные объекты российского военного ведомства на территории Москвы.

Военнослужащие военной полиции ежедневно отрабатывают свои навыки в боевой подготовке, в том числе выполняют упражнения учебных стрельб.

На вооружении подразделений Управления коменданта охраны Министерства обороны РФ состоят пистолеты Ярыгина и автоматы АК-12 с улучшенной эргономикой, позволяющие более эффективно использовать данное оружие.

Справочно:

Многофункциональный огневой центр парка «Патриот» был создан Министерством обороны РФ в кратчайшие сроки на общей площади 250 гектаров и является самым большим в России и одним из крупнейших в мире. Он включает свыше 90 сооружений и объектов, в том числе 29 стрелковых галерей, оснащенных самыми современными системами управления, видеонаблюдения и контроля.

На объектах огневого центра одновременно могут проводить стрельбы из всех типов стрелкового оружия до 300 человек.

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