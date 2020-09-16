16.09.2020 (11:35)

Расчеты термодымовых машин ЮВО скрыли аэрозольной завесой командный пункт от ракет условного противника

В Ставропольском крае подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали скрытие командного пункта и военной техники от удара ракет с лазерным наведением условного противника.

В ходе тактико-специального учения личный состав аэрозольного подразделения соединения выполнил задачу по скрытию месторасположения командного пункта от самолета-разведчика и средств огневого поражения с лазерным наведением. Специалисты РХБ защиты применили термодымовые машины ТДА-3, при помощи которых установили аэрозольную завесу на площади более одного квадратного километра. Данная машина способна наводить горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы, обеспечивающие надёжное прикрытие крупных объектов. Учитывая погодные условия и рельеф местности, военнослужащие добились максимального покрытия места расположения командного пункта.

Подразделение также отработало прикрытие аэрозольной завесой передвижения механизированной колонны и личного состава.

К учению привлекались более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

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