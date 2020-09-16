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16.09.2020 (11:13)

Расчеты ЗРС С-300 ракетной бригады ЦВО отразили авианалет условного противника под Красноярском

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 ракетной бригады Центрального военного округа, дислоцированной под Красноярском, в рамках учения противовоздушной обороны уничтожили условного авиапротивника.

В ходе боевого дежурства в новом позиционном районе расчеты ЗРС С-300 получили сигнал о нарушении воздушного пространства в зонах ответственности условным авиационным противником, роль которого выполняли два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Зенитчики отработали захват низколетящей цели на расстоянии около 250 км, сопровождение и после получения команды произвели уничтожение условного противника электронными пусками.

Как ранее сообщалось, в Красноярском крае и в Самарской области проходят учения подразделений противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Задействовано более 300 человек личного состава и около 100 единиц техники. Завершатся учения 18 сентября.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ , Учения
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