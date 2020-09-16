16.09.2020 (11:08)

Тактический воздушный десант ЮВО совершил высадку на полигоне в Астраханской области

Тактический воздушный десант Южного военного округа (ЮВО) в рамках планового учения совершил высадку в заданном районе Астраханской области на полигоне Капустин Яр с задачей захвата и уничтожения пункта управления противника.

Транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ обеспечили оперативную доставку личного состава соединения в район планируемой высадки десанта. Ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» обеспечили прикрытие войск и воздушного десанта.

В кратчайшие сроки военнослужащие овладели выгодными позициями местности, организовали огневые засады против диверсионно-разведывательных групп условного противника и уничтожили пункт управления условного противника.

Всего в учении приняли участие около 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 200 единиц военной техники.

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