16.09.2020 (11:06)

Разведчики ЮВО применили квадроциклы высокой проходимости в горах Северной Осетии

Более 200 разведчиков Южного военного округа (ЮВО) завершили интенсивную подготовку в горах Северной Осетии. В ходе сбора военнослужащие активно применяли современную мототранспортную технику (квадроциклы) высокой проходимости, которые поступили на вооружение центра горной подготовки разведчиков «Дарьял».

Опытные инструкторы центра в рамках специального курса обучали военнослужащих практическим действиям в горной местности с применением армейских квадроциклов, в первую очередь, при решении разведывательных и дозорных задач, в ходе рейдовых и поисково-спасательных операций.

Для получения допуска к эксплуатации высокопроходимой мототранспортной техники военнослужащие прошли специальный курс обучения.

Также разведчики прошли обучение скорострельной стрельбе, экстремальному вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также с использованием альпинистской системы, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

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