Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.09.2020 (11:06)

Разведчики ЮВО применили квадроциклы высокой проходимости в горах Северной Осетии

Более 200 разведчиков Южного военного округа (ЮВО) завершили интенсивную подготовку в горах Северной Осетии. В ходе сбора военнослужащие активно применяли современную мототранспортную технику (квадроциклы) высокой проходимости, которые поступили на вооружение центра горной подготовки разведчиков «Дарьял».

Опытные инструкторы центра в рамках специального курса обучали военнослужащих практическим действиям в горной местности с применением армейских квадроциклов, в первую очередь, при решении разведывательных и дозорных задач, в ходе рейдовых и поисково-спасательных операций.

Для получения допуска к эксплуатации высокопроходимой мототранспортной техники военнослужащие прошли специальный курс обучения.

Также разведчики прошли обучение скорострельной стрельбе, экстремальному вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также с использованием альпинистской системы, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота провели учение по обеспечение высадки морского десанта
В Ленинградской области разведчики общевойсковой армии ЗВО на учении уничтожили сеть командных пунктов противника
Танкисты ЮВО уничтожили наступающего условного противника в рамках двустороннего учения в Астраханской области
Под Астраханью артиллеристы и танкисты ЮВО нанесли массированный огневой удар по наступающему противнику

Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false