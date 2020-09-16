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16.09.2020 (11:04)

На Северном Кавказе проведено учение по защите от авиации противника

На Северном Кавказе прошло тактическое учение по защите группировки войск от авиационного удара противника.

На учение было привлечено около 300 военнослужащих зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО), задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и самолеты штурмовой авиации Су-25СМ3.

Зенитчики выполнили разведку, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей, которые имитировались самолетами штурмовой авиации 4-й армии ВВС и ПВО.

Для управления подразделениями были задействованы новейшие унифицированные командно-штабные машины, оснащенные новейшими автоматизированными системами управления войсками и оружием.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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