16.09.2020 (10:58)
Летчики авиасоединения ЮВО в Краснодарском крае отработали посадку на условно разрушенную взлетно-посадочную полосу
Летчики смешанного авиационного соединения ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, в рамках летно-тактического учения отработали посадку на условно разрушенную взлетно-посадочную полосу.
Также в ходе мероприятия боевой подготовки экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 совершенствовали навыки по выводу из-под ударов средств поражения условного противника, аэронавигации и пилотирования по заданным маршрутам в условиях горной местности.
Все упражнения выполнялись как одиночно, так и в составе пар истребителей с обязательной отработкой элементов воздушного боя.
Всего в плановом учении было задействовано порядка 10 современных многоцелевых истребителей.
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