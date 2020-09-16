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16.09.2020 (10:36)

Водолазы Черноморского флота выполняют работы по подъёму затопленных объектов со дна Севастопольской бухты

Аварийно-спасательный отряд (АСО) управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Черноморского флота (ЧФ) проводит работы по подъёму со дна Севастопольской бухты затопленных объектов.

Водолазные специалисты выполняют поставленные задачи в рамках ранее запланированных работ по расчистке дна в Графской бухте (Нефтегавань).

Всего запланировано к подъёму 13 объектов, из которых 5 уже подняты на поверхность.

Поднимаемые со дна объекты представляют собой в основном плавпричалы различных типов, затопленные в прошлом веке.

Ввиду различного состояния затопленных плавпричалов к работам привлечены специалисты Центра материально-технического обеспечения флота, которые обеспечивают работу оборудования для продувки объектов сжатым воздухом.

К работам привлечены силы аварийно-спасательного отряда ЧФ, в том числе спасательное судно «Эпрон», водолазное морское судно ВМ-154, многофункциональный модульный катер катамаранного типа СМК-2169, рейдовый водолазный катер РВК-1112 и плавкраны. Обследование объектов на дне, остропку и обеспечение подъёма выполняют 15 водолазных специалистов АСО ЧФ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Водолазы , Южный военный округ
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