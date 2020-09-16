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16.09.2020 (10:20)

Зенитчики ЮВО отразили условное авиационное нападение противника на стратегически важные военные объекты в Астраханской области

Зенитчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области отразили авиационное нападение условного противника на стратегически важные военные объекты с помощью зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2».

В ходе боевой работы военнослужащие произвели поиск, обнаружение и уничтожение воздушных целей условного противника с проведением электронных пусков. С помощью ЗРК «Тор-М2» экипаж мог отслеживать до 4 целей одновременно и наблюдать попадание в цель в режиме реального времени.

Всего в рамках тренировки военнослужащие подразделений ПВО произвели уничтожение более 30 беспилотников, самолетов и вертолетов условного противника. Моделирование целей и расчет попадания ракеты производился с помощью специально разработанного программного обеспечения для тренажера ЗРК «Тор-М2».

В плановой тренировке приняло участие около 150 военнослужащих соединения ЮВО, было задействовано порядка 30 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ
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