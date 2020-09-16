16.09.2020 (10:11)

Зенитчики российской военной базы в Абхазии выполнили пуски ракет ЗРК С-400 «Триумф» на полигоне в Астраханской области

В рамках учения с боевыми стрельбами военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии поразили воздушные цели противника на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Стрельбы выполнялись с оборудованных позиций и в движении по ракетам-мишеням, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты, а также тактические авиационные и зенитные ракеты противника.

Военнослужащие провели разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, поразили их в условиях радиоэлектронных помех, а также отразили воздушные удары условного противника.

В ходе учения расчетами комплексов противовоздушной обороны было выполнено свыше 60 огневых задач. По результатам зенитным ракетным подразделениям военной базы будут выставлены оценки.

Всего в учебном мероприятии в Астраханской области приняли участие около 500 зенитчиков ЮВО, было задействовано более 200 единиц боевой техники и вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела», переносные ЗРК «Игла» и современные комплексы «Триумф» С-400.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице