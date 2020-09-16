16.09.2020 (09:38)

Зенитчики российской военной базы в Абхазии поразили свыше 30 разведывательных беспилотников условного противника

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии в ходе тренировки по управлению огнем средств противовоздушной обороны поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника.

Мероприятие проводилось одновременно на трех полигонах в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

На полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал боевые расчеты ПВО соединения отработали задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей на высотах до 2000 м, летящих со средней скоростью 200 км в час. Также были выполнены задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

В роли БпЛА условного противника выступали летательные аппараты «Орлан», «Застава» и «Гранат» российской военной базы.

В учении приняли участие свыше 600 военнослужащих соединения ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной техники и специального вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».

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