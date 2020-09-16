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16.09.2020 (09:18)

Под Волгоградом мотострелки соединения ЮВО учились освобождать населенный пункт от противника

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) на полигоне Прудбой в Волгоградской области освободили населенный пункт, захваченный условным противником.

При помощи 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» артиллеристы провели артиллерийскую подготовку наступления, уничтожив огневые средства условного противника.

Мотострелки блокировали захваченный поселок, совершили обстрел вооружением боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90А, после чего штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта и освободили заложников.

Контролировали действия подразделений расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые передавали информацию в режиме реального времени на командный пункт.

В БТУ принимают участие около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 150 единиц военной техники и авиации, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М1», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», «Хоста», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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