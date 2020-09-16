16.09.2020 (09:03)

В ходе учения в горах Абхазии военные медики ЮВО отработали эвакуацию раненых с поля боя на вертолетах Ми-8

На полигоне Цабал в условиях горно-лесистой местности подразделения медиков Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отработали эвакуацию раненых с поля боя на вертолетах Ми-8АМТШ.

В ходе учения военные врачи, фельдшеры и санитарные инструкторы совершенствовали навыки по поиску и эвакуации раненых, оказанию им первой медицинской помощи и дальнейшей транспортировке на транспортно-штурмовых вертолётах в войсковые медицинские учреждения.

Обучение медперсонала базы проводилось с развертыванием передвижного полевого госпиталя и применением военнослужащими различных современных средств медицинской помощи и реанимации, таких как дефибриллятор ДФР-02 и прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР «Тритон». Ежедневно отрабатывались более 10 нормативов по оказанию доврачебной помощи.

Всего в учении приняли участие около 100 специалистов медицинской службы военной базы, было задействовано порядка 30 единиц специальной медицинской военной техники.

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