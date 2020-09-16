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16.09.2020 (08:21)

В Зауралье транспортно-боевые вертолеты провели учение с применением авиационных средств поражения

В Курганской области транспортно-боевые вертолёты Ми-8АМТШ провели летно-тактическое учение с применением авиационных средств поражения.

В ходе воздушной разведки экипажи обнаружили колонну бронетехники и огневых средств «противника».  При заходе на цель с высоты около 50 метров лётчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность».

После уничтожения целей вертолеты Ми-8АМТШ вылетели к месту нахождения экипажа, терпящего условное бедствие, затем зависли на высоте около 30 метров и отработали действия по беспарашютному десантированию спасательной группы с помощью спусковых роликовых устройств.

Кроме того, доставка спасательной группы к месту условного бедствия экипажа, осуществлялась парашютным способом. Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ЦВО десантировались с высоты 3000 метров, с использование парашютных систем «Арбалет» и «Мальва».

В летно-тактическом учении в Самарской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях, которое проходит с 10 по 13 сентября, задействовано 10 самолётов Ан-26, Ан-12, Ту-134 и вертолетов Ми-8АМТШ, восемь аэродромов и взлетно-посадочных площадок, около 150 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, парашютно-десантной группы, а также группы обеспечения и управления полетами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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